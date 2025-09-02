Ричмонд
Ушаков: Путин и Ким Чен Ын будут вместе на параде и приеме

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын вместе будут присутствовать на мероприятиях в честь окончания Второй мировой войны, РФ исходит из того, что лидеры продолжат общение и после. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Источник: РИА "Новости"

«Мы знаем, что он [Ким Чен Ын] уже на территории КНР, завтра наш президент и Ким Чен Ын будут вместе на параде, будут вместе на приеме. Мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен в двустороннем плане», — сказал он.

Ушаков добавил, что «приглашение нашим корейским друзьям передано».

«Я думаю, что такой разговор состоится», — отметил представитель Кремля.

