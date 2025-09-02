Ушаков: Путин и Ким Чен Ын будут вместе на параде и приеме

«Мы знаем, что он [Ким Чен Ын] уже на территории КНР, завтра наш президент и Ким Чен Ын будут вместе на параде, будут вместе на приеме. Мы исходим из того, что их контакт на этих двух мероприятиях будет продолжен в двустороннем плане», — сказал он.
Ушаков добавил, что «приглашение нашим корейским друзьям передано».
«Я думаю, что такой разговор состоится», — отметил представитель Кремля.
