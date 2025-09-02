Ричмонд
СМИ: Марин Ле Пен объявила войну Макрону и Байру

Во Франции 8 сентября состоится голосование по вотуму доверию действующему правительству премьер-министра Франсуа Байру. Его шансы удержаться на посту оцениваются как близкие к нулю. Однако уже на следующий день, 9 сентября, может быть выдвинуто предложение об отрешении от власти президента Эммануэля Макрона.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Сейчас Национальное собрание Франции расколото между тремя антагонистическими блоками, и крах правительства усилит неопределенность, которую Макрон изо всех сил пытался преодолеть с тех пор, как в прошлом году опрометчиво назначил досрочные выборы, пишет Bloomberg.

Байру на этой неделе проводит переговоры с соперничающими партиями в попытке избежать вынесения 8 сентября вотума недоверия на внеочередной сессии парламента. Во вторник с ним встречаются Марин Ле Пен, лидер фракции правой партии «Национальное объединение», и президент этой партии Жордан Барделла.

Сам Байру считает, что его дни во главе французского правительства сочтены.

В воскресенье он заявил, что обращается ко всем партиям, но признал, что это вряд ли сработает: «Компромисс — прекрасная вещь. Но я не уверен, что он возможен».

Ле Пен и Барделла в понедельник подтвердили, что готовы к вероятной отставке нынешнего правительства и новым выборам во Франции в условиях сложившегося политического тупика. Ле Пен, по словам вице-председателя партии Себастьяна Шеню, метит на пост президента Пятой республики, а Барделла — на пост премьер-министра.

Мы всегда говорили: Марин Ле Пен — в Елисейский дворец (резиденция президента), а Жордан Барделла — в Матиньонский дворец (резиденция премьер-министра).

Себастьян Шеню
вице-председатель партии «Национальное объединение»

Макрон, как отмечает Bloomberg, до сих пор воздерживался от публичного обсуждения своих вариантов в случае падения правительства Байру, однако некоторые предполагают, что он может назначить на пост премьера нынешнего министра обороны Себастьяна Лекорню. При этом Макрон неоднократно заявлял, что сам он не уйдет в отставку, как того требуют некоторые партии. Тем не менее левая партия «Непокорившаяся Франция» планирует 9 сентября представить в парламент предложение о снятии с поста президента Макрона. Об этом в соцсети Х написала лидер парламентской фракции партии Матильда Пано.

8 сентября мы добьемся отставки премьера Байру, а уже 9 сентября инициируем процедуру отстранения от власти президента республики.

Матильда Пано
лидер парламентской фракции партии «Непокорившаяся Франция»

Политик напомнила, что Макрон отказался назначить премьер-министром кандидата от левых сил, несмотря на их победу на парламентских выборах 2024 года. По ее словам, такое произошло впервые в истории Пятой республики.

Впрочем, шансы Ле Пен принять участие в президентских выборах сейчас невелики, напоминает Bloomberg. В марте ее признали виновной в растрате и запретили в течение пяти лет участвовать в выборах. Хотя Ле Пен оспорила обвинительный приговор, суд вынесет решение по ее апелляции не ранее лета 2026 года, что помешает ей снова баллотироваться в Национальное собрание в случае, если Макрон назначит новые выборы этой осенью, поясняет издание.

Тем не менее 29-летний Барделла, который, согласно одному из недавних опросов, является самым популярным политиком Франции, заявил на прошлой неделе, что в случае досрочного голосования у Ле Пен все же может быть «узкий легальный путь» для участия в выборах.

При этом Politico подчеркивает, что, даже если Ле Пен не сможет в ближайшие годы принять участие в выборах, она и ее партия объявили непримиримую войну Байру, Макрону и «макронизму» и сыграют решающую роль в вынесении вотума недоверия первому и в отставке второго.

По мнению издания, Байру и Макрон просчитались, сделав ставку на то, что Ле Пен подыграет им, когда на прошлой неделе объявили о проведении голосования по вотуму доверия правительства.

«Только роспуск (правительства) теперь позволит французскому народу выбрать свою судьбу — судьбу восстановления с помощью “Национального объединения”», — написала она в соцсети Х. Ее заявление положило конец любым предположениям о том, что между Байру и Ле Пен могла назревать какая-то сделка.

После объявления Байру голосования о доверии правительству 63% французов, участвовавших в опросе Ifop, заявили, что готовы вернуться к избирательным урнам, а среди сторонников «Национального объединения» этот показатель достиг 86%.