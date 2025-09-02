СМИ: Марин Ле Пен объявила войну Макрону и Байру

Сейчас Национальное собрание Франции расколото между тремя антагонистическими блоками, и крах правительства усилит неопределенность, которую Макрон изо всех сил пытался преодолеть с тех пор, как в прошлом году опрометчиво назначил досрочные выборы, пишет Bloomberg.
Байру на этой неделе проводит переговоры с соперничающими партиями в попытке избежать вынесения 8 сентября вотума недоверия на внеочередной сессии парламента. Во вторник с ним встречаются Марин Ле Пен, лидер фракции правой партии «Национальное объединение», и президент этой партии Жордан Барделла.
В воскресенье он заявил, что обращается ко всем партиям, но признал, что это вряд ли сработает: «Компромисс — прекрасная вещь. Но я не уверен, что он возможен».
Ле Пен и Барделла в понедельник подтвердили, что готовы к вероятной отставке нынешнего правительства и новым выборам во Франции в условиях сложившегося политического тупика. Ле Пен, по словам вице-председателя партии Себастьяна Шеню, метит на пост президента Пятой республики, а Барделла — на пост премьер-министра.
Мы всегда говорили: Марин Ле Пен — в Елисейский дворец (резиденция президента), а Жордан Барделла — в Матиньонский дворец (резиденция премьер-министра).
Макрон, как отмечает Bloomberg, до сих пор воздерживался от публичного обсуждения своих вариантов в случае падения правительства Байру, однако некоторые предполагают, что он может назначить на пост премьера нынешнего министра обороны Себастьяна Лекорню. При этом Макрон неоднократно заявлял, что сам он не уйдет в отставку, как того требуют некоторые партии. Тем не менее левая партия «Непокорившаяся Франция» планирует 9 сентября представить в парламент предложение о снятии с поста президента Макрона. Об этом в соцсети Х написала лидер парламентской фракции партии Матильда Пано.
8 сентября мы добьемся отставки премьера Байру, а уже 9 сентября инициируем процедуру отстранения от власти президента республики.
Политик напомнила, что Макрон отказался назначить премьер-министром кандидата от левых сил, несмотря на их победу на парламентских выборах 2024 года. По ее словам, такое произошло впервые в истории Пятой республики.
Впрочем, шансы Ле Пен принять участие в президентских выборах сейчас невелики, напоминает Bloomberg. В марте ее признали виновной в растрате и запретили в течение пяти лет участвовать в выборах. Хотя Ле Пен оспорила обвинительный приговор, суд вынесет решение по ее апелляции не ранее лета 2026 года, что помешает ей снова баллотироваться в Национальное собрание в случае, если Макрон назначит новые выборы этой осенью, поясняет издание.
Тем не менее 29-летний Барделла, который, согласно одному из недавних опросов, является самым популярным политиком Франции, заявил на прошлой неделе, что в случае досрочного голосования у Ле Пен все же может быть «узкий легальный путь» для участия в выборах.
При этом Politico подчеркивает, что, даже если Ле Пен не сможет в ближайшие годы принять участие в выборах, она и ее партия объявили непримиримую войну Байру, Макрону и «макронизму» и сыграют решающую роль в вынесении вотума недоверия первому и в отставке второго.
«Только роспуск (правительства) теперь позволит французскому народу выбрать свою судьбу — судьбу восстановления с помощью “Национального объединения”», — написала она в соцсети Х. Ее заявление положило конец любым предположениям о том, что между Байру и Ле Пен могла назревать какая-то сделка.
После объявления Байру голосования о доверии правительству 63% французов, участвовавших в опросе Ifop, заявили, что готовы вернуться к избирательным урнам, а среди сторонников «Национального объединения» этот показатель достиг 86%.