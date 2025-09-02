СМИ: Марин Ле Пен объявила войну Макрону и Байру

Макрон, как отмечает Bloomberg, до сих пор воздерживался от публичного обсуждения своих вариантов в случае падения правительства Байру, однако некоторые предполагают, что он может назначить на пост премьера нынешнего министра обороны Себастьяна Лекорню. При этом Макрон неоднократно заявлял, что сам он не уйдет в отставку, как того требуют некоторые партии. Тем не менее левая партия «Непокорившаяся Франция» планирует 9 сентября представить в парламент предложение о снятии с поста президента Макрона. Об этом в соцсети Х написала лидер парламентской фракции партии Матильда Пано.