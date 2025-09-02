Трамп выступит с заявлением, которое касается Пентагона

Согласно расписанию американского лидера, Трамп во вторник в 21:00 по московскому времени выступит из Овального кабинета Белого дома с заявлением на необъявленную тему.
«Президент выступит с будоражащим объявлением, связанным с министерством обороны», — написала журналистка в соцсети X, цитируя пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.
