СМИ: у ЕС нет полномочий и реальной структуры для отправки войск на Украину

При этом он отмечает, что мир на Украине «по-прежнему далек». Там сейчас, по мнению профессора, работает только одно — наступление России, «не блестящее, но тем не менее неуклонное», тогда как Украина «больше не может выдерживать давление, ни военное, ни гражданское».