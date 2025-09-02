Политика, которую Европа проводит в отношении Украины, стала «полным провалом», от которого председатель Еврокомиссии пытается отвлечь внимание, говорится в статье. Как поясняет Кербер, планы фон дер Ляйен не имеют ни правовой основы в ЕС, ни четкой структуры управления.
Крупные европейские державы, по его словам, «слабы». Великобритания больше не входит в ЕС, Италия и Испания обладают «небольшим военным потенциалом», а Польша сосредоточена на безопасности собственных границ. Кербер с горечью отмечает «отсутствие авторитетной немецкой власти» и убежден, что у фон дер Ляйен одна цель — «больше власти для себя и нарциссизм: выступать, выступать, выступать».
По мнению Кербера, Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, представляет небольшую страну, но ошибочно считает, что может давать указания другим европейским государствам от имени этой страны.
На его взгляд, миротворчество — «исключительная забота» глав правительств или министров обороны, а миротворческая деятельность европейских военнослужащих на Украине возможна только после прекращения огня, в противном случае эта миссия будет «крайне опасна».
При этом он отмечает, что мир на Украине «по-прежнему далек». Там сейчас, по мнению профессора, работает только одно — наступление России, «не блестящее, но тем не менее неуклонное», тогда как Украина «больше не может выдерживать давление, ни военное, ни гражданское».
В заключении Кербер призывает создать в Европе межгосударственное оборонное командование — не в рамках ЕС, а совместно с Великобританией и при необходимости с Норвегией. Это командование должно быть компактной оперативной боеспособной структурой, которая сможет вводить санкции в случае нарушения будущего (мирного) соглашения.