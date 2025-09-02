Ричмонд
СМИ: у ЕС нет полномочий и реальной структуры для отправки войск на Украину

Юрист по конституционному праву из Берлинского технического университета, профессор Маркус Кербер резко раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке «союзнических» войск на Украину. В статье для австрийского онлайн-издания Exxpress он перечислил основные просчеты фон дер Ляйен, назвав ее инициативу «воздушным замком».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Политика, которую Европа проводит в отношении Украины, стала «полным провалом», от которого председатель Еврокомиссии пытается отвлечь внимание, говорится в статье. Как поясняет Кербер, планы фон дер Ляйен не имеют ни правовой основы в ЕС, ни четкой структуры управления.

Глава брюссельского офиса просто использует пиар, чтобы заполнить вакуум власти в Европе, считает юрист.

Крупные европейские державы, по его словам, «слабы». Великобритания больше не входит в ЕС, Италия и Испания обладают «небольшим военным потенциалом», а Польша сосредоточена на безопасности собственных границ. Кербер с горечью отмечает «отсутствие авторитетной немецкой власти» и убежден, что у фон дер Ляйен одна цель — «больше власти для себя и нарциссизм: выступать, выступать, выступать».

Он также указал на ничтожную роль главы внешнеполитического ведомства ЕС Кайи Каллас, заявив, что она в лучшем случае выполняет «секретарскую функцию».

По мнению Кербера, Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, представляет небольшую страну, но ошибочно считает, что может давать указания другим европейским государствам от имени этой страны.

На его взгляд, миротворчество — «исключительная забота» глав правительств или министров обороны, а миротворческая деятельность европейских военнослужащих на Украине возможна только после прекращения огня, в противном случае эта миссия будет «крайне опасна».

Кербер сетует, что в Брюсселе есть «стратегический штаб, где несколько генералов сидят вместе и пьют кофе, но нет никакой командной структуры».

При этом он отмечает, что мир на Украине «по-прежнему далек». Там сейчас, по мнению профессора, работает только одно — наступление России, «не блестящее, но тем не менее неуклонное», тогда как Украина «больше не может выдерживать давление, ни военное, ни гражданское».

В заключении Кербер призывает создать в Европе межгосударственное оборонное командование — не в рамках ЕС, а совместно с Великобританией и при необходимости с Норвегией. Это командование должно быть компактной оперативной боеспособной структурой, которая сможет вводить санкции в случае нарушения будущего (мирного) соглашения.

