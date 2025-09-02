Эрдоган заявил, что Путин и Зеленский пока не готовы к встрече

Эрдоган рассказал, что на встрече с Путиным на полях саммита они обсудили пути завершения конфликта «справедливым миром». Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара выступает за урегулирование посредством переговоров.
«Постепенное повышение уровня переговоров — это путь, которого мы желаем. Необходимо преобразовать надежду на мир в ориентированные на решение и конкретные результаты. Для этого мы должны заниматься этим вопросом на уровне руководителей», — сказал Эрдоган.
Он отметил, что обсуждал с Путиным итоги саммита с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, также турецкий лидер в ходе контактов с Зеленским оценил его взгляд на этот счет.
«Я нахожу позитивными подходы как господина Зеленского, так и господина Путина. Когда мы сказали: “Может быть попытка продолжить стамбульский процесс в Турции”, он был в точке “почему бы и нет” по этому вопросу. Однако они пока к этому не готовы», — считает Эрдоган.
Трамп объявил о начале подготовки встречи Зеленского и Путина после саммита на Аляске 15 августа и в Белом доме 18 августа (в нем принимали участие украинский президент и европейские лидеры).
Глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что Путин готов к встрече с Зеленским, но при условии, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказывал об обсуждении повышения уровня делегаций.
Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова к переговорам, но для нее более предпочтителен трехсторонний формат с участием Трампа. По данным Politico, американский президент предложил Путину свое присутствие на встрече с Зеленским, но российский лидер ответил, что Трампу «не обязательно приезжать» на эту встречу.
Позже Трамп усомнился в перспективах встречи Путина и Зеленского, но выразил уверенность, что трехсторонний саммит состоится.
В Белом доме в конце августа заявили о неготовности украинского и российского президентов закончить конфликт. Позднее AFP сообщило со ссылкой на представителя Белого дома, что Трамп и его команда продолжают работать над возможной встречей Путина и Зеленского.
Ушаков накануне сообщил, что между Путиным и Трампом пока нет конкретных договоренностей о проведении встречи с Зеленским.