Путин посоветовал Фицо перекрыть Украине поставки газа и электроэнергии

Одной из последних крупных атак Украины на энергоструктуру РФ стал удар по нефтепроводу «Дружба». Он привел к остановке поставок нефти в Венгрию и Словакию. После этого Будапешт и Братислава обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои и попросили гарантировать их энергобезопасность. В ЕК обещали ответить на эти заявления.