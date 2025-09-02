CNN: Трамп готовится к решающей осенней игре за власть в США

Трамп торопится: он угрожает направить войска Национальной гвардии в города, управляемые демократами, ускоряет массовые депортации и предпринимает новые шаги против бюрократии, говорится в статье. Он требует Нобелевскую премию мира, несмотря на неспособность положить конец двум кровопролитным конфликтам — на Украине и в секторе Газа. Его торговые войны подорвали репутацию США как бастиона экономической стабильности и толкнули Индию в объятия Китая, утверждает Коллинсон.
Ничто не может быть слишком мелким для внимания Трампа, подчеркивается в публикации. Он одержим своим проектом по обновлению Белого дома: проложил дорожку в легендарном розовом саду и обнародовал планы по созданию бального зала стоимостью в несколько миллионов долларов в перестроенном Восточном крыле. А яростные ночные посты Трампа в соцсетях показывают, что он полон решимости вмешиваться во все аспекты политической, культурной и национальной жизни, используя свою власть для преследования своих политических оппонентов, пишет Коллинсон.
Губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом перешел к язвительным насмешкам над вспышками гнева у Трампа и выбился в лидеры в борьбе за выдвижение от Демократической партии на выборах 2028 года. Губернатор Иллинойса, демократ Джей Роберт Прицкер предупредил Трампа о том, что федеральные войска должны воздержаться от обещанного «наступления» на преступность и иммигрантов в Чикаго.
Это позволит ему утверждать, что они мягко относятся к преступности и иммигрантам.
Кроме того, он подталкивает демократов сопротивляться шатдауну, который грозит федеральному правительству в конце сентября, если конгресс не сможет принять законопроект о расходах. Лидеры Демократической партии Чак Шумер и Хаким Джеффрис на прошлой неделе в письме к коллегам-республиканцам изложили свою цену за сотрудничество: они требуют принятия мер в связи с «нарастающим кризисом в сфере здравоохранения», который связывают с масштабным законопроектом Трампа. Но представитель Белого дома предупредил, что Трамп не примет от демократов ничего, кроме капитуляции: «Президент не собирается уступать».
Если они не выступят против Трампа, то деморализуют избирателей, которые им нужны для победы на промежуточных выборах в следующем году. Если же они заблокируют планы Трампа по расходованию средств, президент обвинит их в экономических последствиях шатдауна правительства, на спасение которого от разрушительной силы MAGA они потратили месяцы, поясняет автор.
В конце лета он удвоил «усилия по захвату власти», федерализовав столичную полицию и отправив на улицы войска Национальной гвардии. Президент, по мнению Коллинсона, пытается подорвать независимость Федеральной резервной системы, добиваясь снижения процентных ставок, которое, как опасаются эксперты, может спровоцировать инфляцию. Он уволил главу агентства, публикующего официальные данные о занятости, после разочаровывающего отчета за июль.
Демократ Ро Ханна и республиканец Томас Масси планируют в среду провести пресс-конференцию с участием 10 жертв Джеффри Эпштейна, пока конгрессмены требуют прозрачности от Белого дома и спикера палаты представителей, республиканца Майка Джонсона. Хотя Ханна предрекает «взрывоопасное событие на ступенях Капитолия», Коллинсон сомневается, что история с Эпштейном сыграет решающую роль на промежуточных выборах в следующем году. Демократам, на его взгляд, придется рассчитывать лишь на минимальные шансы на этих выборах.
К тому же Трамп пытается разрушить их надежды укрепить свои позиции в палате представителей. Он призвал республиканцев Техаса провести перераспределение избирательных округов, которое могло бы принести им пять новых мест. В ответ демократ Ньюсом занялся поиском пяти новых мест для Демократической партии в Калифорнии, судьба которых будет решена избирателями в ноябре.
Кроме того, Трамп собирается издать указ о запрете голосования по почте и повсеместно потребовать идентификацию избирателей. Тем самым он может попытаться дискредитировать промежуточные выборы 2026 года, если Республиканская партия проиграет, предполагает Коллинсон.