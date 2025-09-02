CNN: Трамп готовится к решающей осенней игре за власть в США

Кроме того, он подталкивает демократов сопротивляться шатдауну, который грозит федеральному правительству в конце сентября, если конгресс не сможет принять законопроект о расходах. Лидеры Демократической партии Чак Шумер и Хаким Джеффрис на прошлой неделе в письме к коллегам-республиканцам изложили свою цену за сотрудничество: они требуют принятия мер в связи с «нарастающим кризисом в сфере здравоохранения», который связывают с масштабным законопроектом Трампа. Но представитель Белого дома предупредил, что Трамп не примет от демократов ничего, кроме капитуляции: «Президент не собирается уступать».