Путин пригласил премьера Пакистана в Москву

Владимир Путин уточнил, что в России в ноябре запланированы мероприятия в рамках ШОС на уровне руководителей правительств. «Если вы найдете время и сочтете возможным, мы будем рады видеть вас в Москве», — обратился президент к Шехбазу Шарифу. Последний поблагодарил Путина за приглашение и выразил признательность за то, что российский президент в своем плотном графике нашел время для этой встречи.
Переговоры Путина и Шарифа прошли в рамках рабочей поездки президента России в Китай. Глава государства прилетел в Китай 31 августа. Накануне он поучаствовал в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества и провел несколько встреч. Сегодня президент также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Словакии Робертом Фицо.