Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин пригласил премьера Пакистана в Москву

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом в Пекине. Во время встречи российский лидер пригласил господина Шарифа в Москву.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин уточнил, что в России в ноябре запланированы мероприятия в рамках ШОС на уровне руководителей правительств. «Если вы найдете время и сочтете возможным, мы будем рады видеть вас в Москве», — обратился президент к Шехбазу Шарифу. Последний поблагодарил Путина за приглашение и выразил признательность за то, что российский президент в своем плотном графике нашел время для этой встречи.

Переговоры Путина и Шарифа прошли в рамках рабочей поездки президента России в Китай. Глава государства прилетел в Китай 31 августа. Накануне он поучаствовал в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества и провел несколько встреч. Сегодня президент также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Словакии Робертом Фицо.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше