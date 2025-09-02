Путин пригласил премьера Пакистана в Москву

Владимир Путин уточнил, что в России в ноябре запланированы мероприятия в рамках ШОС на уровне руководителей правительств. «Если вы найдете время и сочтете возможным, мы будем рады видеть вас в Москве», — обратился президент к Шехбазу Шарифу. Последний поблагодарил Путина за приглашение и выразил признательность за то, что российский президент в своем плотном графике нашел время для этой встречи.