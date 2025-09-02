Власти Украины подали в суд иск о прекращении деятельности УПЦ

20 августа Еленский заявил, что если УПЦ не выполнит предписание, то ее признают аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ) и подадут иск в суд о прекращении ее деятельности. Ведомство требовало предоставить решение «высших органов церковной власти и управления» УПЦ о выходе из структуры РПЦ, а также об «утрате силы для УПЦ всех положений Устава РПЦ». Кроме этого, ГСУЭСС требовала представить документы «об отзыве священнослужителей, монахов, монахинь УПЦ из состава Священного Синода РПЦ, Архиерейского и Поместного соборов РПЦ, Межсоборного присутствия РПЦ, синодальных отделов и других руководящих и церковно-канонических органов РПЦ».