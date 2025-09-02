Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо озвучит Зеленскому сделанные им выводы после встречи с Путиным

БРАТИСЛАВА, 2 сен — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным о конфликте на Украине сделал несколько «выводов», которые озвучит в пятницу Владимиру Зеленскому.

Источник: © РИА Новости

В понедельник премьер Словакии анонсировал свою встречу с главой киевского режима в пятницу.

«Президент Владимир Путин проинформировал меня о ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске и о перспективе завершения этого (украинского — ред.) военного конфликта. Из важного разговора я сделал несколько выводов и посланий, которые собираюсь в пятницу передать Владимиру Зеленскому», — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* после встречи с Путиным в Пекине во вторник.

Премьер сообщил, что в ходе его разговора с Путиным, который состоялся после официальной части, речь шла в основном о конфликте на Украине.

Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать «многие пункты» украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.

* запрещена в РФ как экстремистская.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше