Фицо озвучит Зеленскому сделанные им выводы после встречи с Путиным

В понедельник премьер Словакии анонсировал свою встречу с главой киевского режима в пятницу.
«Президент Владимир Путин проинформировал меня о ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске и о перспективе завершения этого (украинского — ред.) военного конфликта. Из важного разговора я сделал несколько выводов и посланий, которые собираюсь в пятницу передать Владимиру Зеленскому», — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* после встречи с Путиным в Пекине во вторник.
Премьер сообщил, что в ходе его разговора с Путиным, который состоялся после официальной части, речь шла в основном о конфликте на Украине.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита объявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Российская Федерация заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, добавил, что ему с Путиным удалось согласовать «многие пункты» украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором указал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
