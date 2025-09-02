Фицо озвучит Зеленскому сделанные им выводы после встречи с Путиным

«Президент Владимир Путин проинформировал меня о ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске и о перспективе завершения этого (украинского — ред.) военного конфликта. Из важного разговора я сделал несколько выводов и посланий, которые собираюсь в пятницу передать Владимиру Зеленскому», — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* после встречи с Путиным в Пекине во вторник.