В Швейцарии заявили, что готовы принять переговоры по Украине

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Швейцария готова принять у себя переговоры по урегулированию конфликта на Украине, если это потребуется, заявила президент Швейцарии Карин Келлер-Суттер.

Источник: Anokhi De Silva/CC0

«Швейцария готова поддержать поиск мирного решения (по украинскому конфликту — ред.), в том числе это касается готовности принять переговоры у себя и поделиться своей экспертизой. И если дойдет до этого, подготовить и провести соответствующие переговоры в Женеве», — заявила президент Швейцарии во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Берлине.

В свою очередь Мерц заявил, что считает Женеву подходящим местом для заключения соглашения о прекращении огня.

«Я снова предложу это послезавтра во время встречи так называемой коалиции желающих», — сказал он.

По словам Келлер-Суттер, советник по национальной безопасности Швейцарии находится в контакте со сторонами, в том числе с Россией. Кроме того, когда на прошлой неделе глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак приезжал в Швейцарию, этот вопрос также обсуждался. В начале августа эта тема также поднималась в беседе с госсекретарем США Марко Рубио.

В МИД Швейцарии заявили РИА Новости в августе, что страна приветствует усилия по организации встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского и готова стать принимающей стороной или посредником в переговорах. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выступал за проведение встречи Путина и Зеленского в «нейтральной стране», предложив сделать местом переговоров Женеву.

В свою очередь бывший генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), дипломат и директор Женевского центра политики и безопасности Томас Гремингер в интервью Neue Zürcher Zeitung (NZZ) заявил, что вероятность организации встречи Путина и Зеленского в Женеве значительно ниже 50%.

