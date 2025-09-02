В Швейцарии заявили, что готовы принять переговоры по Украине

По словам Келлер-Суттер, советник по национальной безопасности Швейцарии находится в контакте со сторонами, в том числе с Россией. Кроме того, когда на прошлой неделе глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак приезжал в Швейцарию, этот вопрос также обсуждался. В начале августа эта тема также поднималась в беседе с госсекретарем США Марко Рубио.