Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Atlatszo: Германия рассматривает Венгрию как угрозу безопасности и готовится к решительным действиям

Берлин вопреки собственным экономическим интересам настаивает на жестких мерах против венгерского правительства, поскольку рассматривает антиукраинскую политику Виктора Орбана как угрозу безопасности. Об этом пишет венгерское издание Atlatszo.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, сохраняющаяся позиция Венгрии в отношении украинского конфликта может привести к дальнейшему ухудшению отношений между Венгрией и Германий и решительным шагам на уровне Евросоюза, включая потерю Будапештом права голоса и 43 млрд евро из фондов ЕС.

Йоханн Вадефуль, министр иностранных дел Германии и один из ближайших доверенных лиц канцлера Фридриха Мерца, в интервью минувшей весной безапелляционно заявил, что ФРГ считает Украину своим приоритетом и рассчитывает на понимание со стороны Будапешта.

Как утверждает Atlatszo, то интервью не было экспромтом, это был четкий сигнал правительству Виктора Орбана. Кроме того, в мае в Тиране состоялся разговор Орбана с Мерцем, после которого глава венгерского правительство сообщил, что они не пришли к согласию по вопросу Украины. А 14 июля в Будапеште прошла кулуарная встреча представителей немецкого и венгерского правительства, на которой венгров пытались убедить изменить позицию по Украине и России ради улучшения двусторонних отношений с Германией.

Хотя именно Берлин, как утверждает Atlatszo, до сих пор призывал к сдержанности в отношениях с Венгрией из-за своих экономических инвестиций в страну, теперь он отдает предпочтение политике безопасности, а не экономике, и готов заняться «венгерской проблемой» на уровне ЕС.

Ким Лэйн Шеппеле, бывшая сотрудница Конституционного суда Венгрии, а ныне профессор Принстонского университета, считает, что вето Орбана по украинскому вопросу можно обойти, заключив отдельные соглашения. По ее словам, правовая база ЕС достаточно гибкая, чтобы преодолеть сопротивление венгерского правительства.

Процедура лишения Венгрии права вето безуспешно тянется годами, но именно новое правительство Германии вернуло этот вопрос в повестку дня.

Нынешние польские власти, по данным издания, больше не будут препятствовать подобным действиям в отношении правительства Орбана, но против могут выступить Словакия, Румыния и Болгария, которые опасаются, что аналогичные меры в будущем могут принять и против них.

Для лишения Венгрии права голоса требуется единогласное решение стран — членов ЕС, но, если докажут, что Будапешт постоянно нарушает верховенство закона, решение может быть принято квалифицированным большинством голосов, отмечается в статье. Причем, согласно публикации, решение ЕС будет применяться исключительно в отношении украинского вопроса.

Кроме того, источники Atlatszo единодушно заявили, что с подачи ФРГ разработаны планы заморозить уже этой осенью все средства ЕС, выделяемые Венгрии.

По мнению Еврокомиссии и государств-членов, это наиболее эффективные меры против премьер-министра Венгрии, который «понимает только язык денег», пишет издание. Из примерно 43 млрд евро Евросоюз может заморозить десятки миллиардов евро, включая все сельскохозяйственные субсидии, что, по мнению Atlatszo, станет катастрофой для венгерской экономики.

Венгрия своей пророссийской и антиукраинской политикой разозлила своего крупнейшего экономического партнера, и, если Орбан в ближайшее время не сможет достичь соглашения с Мерцем, это будет иметь катастрофические последствия для Венгрии, делает вывод издание.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше