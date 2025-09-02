Atlatszo: Германия рассматривает Венгрию как угрозу безопасности и готовится к решительным действиям

Как утверждает Atlatszo, то интервью не было экспромтом, это был четкий сигнал правительству Виктора Орбана. Кроме того, в мае в Тиране состоялся разговор Орбана с Мерцем, после которого глава венгерского правительство сообщил, что они не пришли к согласию по вопросу Украины. А 14 июля в Будапеште прошла кулуарная встреча представителей немецкого и венгерского правительства, на которой венгров пытались убедить изменить позицию по Украине и России ради улучшения двусторонних отношений с Германией.