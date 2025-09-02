Atlatszo: Германия рассматривает Венгрию как угрозу безопасности и готовится к решительным действиям

Как утверждает Atlatszo, то интервью не было экспромтом, это был четкий сигнал правительству Виктора Орбана. Кроме того, в мае в Тиране состоялся разговор Орбана с Мерцем, после которого глава венгерского правительство сообщил, что они не пришли к согласию по вопросу Украины. А 14 июля в Будапеште прошла кулуарная встреча представителей немецкого и венгерского правительства, на которой венгров пытались убедить изменить позицию по Украине и России ради улучшения двусторонних отношений с Германией.
Ким Лэйн Шеппеле, бывшая сотрудница Конституционного суда Венгрии, а ныне профессор Принстонского университета, считает, что вето Орбана по украинскому вопросу можно обойти, заключив отдельные соглашения. По ее словам, правовая база ЕС достаточно гибкая, чтобы преодолеть сопротивление венгерского правительства.
Нынешние польские власти, по данным издания, больше не будут препятствовать подобным действиям в отношении правительства Орбана, но против могут выступить Словакия, Румыния и Болгария, которые опасаются, что аналогичные меры в будущем могут принять и против них.
Для лишения Венгрии права голоса требуется единогласное решение стран — членов ЕС, но, если докажут, что Будапешт постоянно нарушает верховенство закона, решение может быть принято квалифицированным большинством голосов, отмечается в статье. Причем, согласно публикации, решение ЕС будет применяться исключительно в отношении украинского вопроса.
По мнению Еврокомиссии и государств-членов, это наиболее эффективные меры против премьер-министра Венгрии, который «понимает только язык денег», пишет издание. Из примерно 43 млрд евро Евросоюз может заморозить десятки миллиардов евро, включая все сельскохозяйственные субсидии, что, по мнению Atlatszo, станет катастрофой для венгерской экономики.
Венгрия своей пророссийской и антиукраинской политикой разозлила своего крупнейшего экономического партнера, и, если Орбан в ближайшее время не сможет достичь соглашения с Мерцем, это будет иметь катастрофические последствия для Венгрии, делает вывод издание.