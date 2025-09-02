Путин и Лукашенко встретились в Пекине

Путин и Лукашенко 31 августа — 1 сентября участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине. Сейчас они находятся в Пекине, где по приглашению руководства КНР в среду примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.