Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Лукашенко встретились в Пекине

ПЕКИН, 2 сен — РИА Новости. Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко начали встречу в Пекине, передает Telegram-канал «Пул Первого».

Источник: © РИА Новости

Путин отметил, что результат совместной работы двух стран очевиден, в том числе с точки зрения экономического роста.

Он также подчеркнул, что никто не заменит Белоруссию для России.

Путин и Лукашенко 31 августа — 1 сентября участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине. Сейчас они находятся в Пекине, где по приглашению руководства КНР в среду примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.

Сегодня президент России провел целую серию переговоров. Так, состоялась его трехсторонняя встреча с лидерами КНР и Монголии Си Цзиньпином и Ухнагийн Хурэлсухом, а также российско-китайские переговоры с участием глав государства.

Кроме того, Путин в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, премьером Словакии Робертом Фицо, с президентом Сербии Александром Вучичем и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше