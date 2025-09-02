Путин и Лукашенко встретились в Пекине

Путин отметил, что результат совместной работы двух стран очевиден, в том числе с точки зрения экономического роста.
Он также подчеркнул, что никто не заменит Белоруссию для России.
Путин и Лукашенко 31 августа — 1 сентября участвовали в саммите ШОС в Тяньцзине. Сейчас они находятся в Пекине, где по приглашению руководства КНР в среду примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.
Сегодня президент России провел целую серию переговоров. Так, состоялась его трехсторонняя встреча с лидерами КНР и Монголии Си Цзиньпином и Ухнагийн Хурэлсухом, а также российско-китайские переговоры с участием глав государства.
Кроме того, Путин в Пекине встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, премьером Словакии Робертом Фицо, с президентом Сербии Александром Вучичем и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.