Захарова: Россия добивается реакции на нарушение прав человека Украиной

«Регулярно поднимаем данный вопрос (о нарушении прав человека на Украине — прим. ТАСС) на различных международных площадках, в том числе ООН, ОБСЕ и других. Указываем на системный характер нарушений режимом Зеленского прав человека, направляем соответствующие обращения в адрес профильных исполнительных структур», — констатировала дипломат, отвечая на вопрос СМИ. Ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.
«К сожалению, должной ответной реакции мы, как правило, не получаем. Учитывая политизированный крен в работе структур ООН и ОБСЕ, все это уже давно не вызывает удивления», — заметила Захарова. И заверила: «Тем не менее продолжаем в нажимном ключе действовать на данном треке».
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что «МИД России регулярно собирает данные о нарушениях прав человека, происходящих на территории Украины, включая случаи преследования, дискриминации, ограничения свободы слова и борьбу с инакомыслием, с целью привлечения внимания международного сообщества к неуклонно деградирующей правозащитной ситуации в этой стране». Захарова подчеркнула, что «к настоящему времени у власти в Киеве находится откровенно нацистский режим, совершающий бесчисленное количество грубых систематических нарушений прав человека во всех сферах общественной жизни, за последние годы Украину захлестнула волна насилия и преступлений, совершаемых по политическим и идеологическим причинам».
Расправы киевского режима с неугодными.
Дипломат обратила внимание на то, что «Киев не гнушается откровенно террористических методов, прибегая к политическим убийствам своих оппонентов». Для примера она привела убийства с 2015 года журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины, общественного деятеля Ильи Кивы.
«Под предлогом борьбы с “российской агрессией” и “сепаратизмом” на Украине с 2014 года процветает практика преследований неугодных политических и общественных деятелей, правозащитников, журналистов и блогеров, активистов из числа российских соотечественников. Против несогласных с политикой нынешнего режима инициируются уголовные преследования, “инакомыслящие” подвергаются физическому насилию, политическим гонениям, множатся уголовные дела, возбуждаемые по статьям “государственная измена”, “коллаборационизм”, “пособничество государству-агрессору”, — перечислила Захарова.
Она также привела данные офиса генпрокурора Украины по состоянию на конец февраля 2025 года, по которым «зарегистрировано 20 960 преступлений против национальной безопасности, из них почти 9,5 тыс. — по ст. 111−1 УК (коллаборационизм) и более 4 тыс. — по ст. 111 УК (госизмена)».
Среди пострадавших от произвола киевских властей официальный представитель МИД РФ назвала журналиста Дмитрия Скворцова, арестованного в феврале 2023 года по обвинению в «государственной измене» и находящегося под стражей; гражданского активиста Владимира Белоконя, который доставлял гуманитарную помощь в Донбасс, а в январе 2023 года был осужден на пять лет по обвинению в «участии в террористической организации»; историка и видного общественного деятеля Виктора Шестакова, который в 2024 году был осужден по обвинению в «государственной измене», «оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины» и приговорен к лишению свободы на 15 лет с конфискацией имущества. Захарова также упомянула коммунистов и антифашистов братьев Михаила и Александра Кононовичей, которые были арестованы в 2022 году, неоднократно подвергались избиению в застенках, сейчас находятся под домашним арестом; а также известную правозащитницу Елену Бережную, которая после трех лет пребывания в СИЗО Киева 10 декабря 2024 года была приговорена к 14 годам лишения свободы, а в июне 2025 года выпущена под залог и находится под домашним арестом.
Ситуация на контроле.
«Знаем, что многие украинские НПО и отдельные политические и общественные деятели пишут в международные организации. Они обращаются и к нам с просьбами содействовать освобождению этих активистов и привлечь к ситуации внимание международных организаций», — сообщила официальный представитель МИД РФ.
Дипломат подчеркнула, что в Москве держат ситуацию с правами человека на Украине на постоянном контроле, ведется информирование международного сообщества о случаях нарушений со стороны украинских властей. «Наши усилия находят отражение в докладах о ситуации с правами человека на Украине, совместных докладах внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Республики Беларусь “О ситуации с правами человека в отдельных странах”, нацеленных на формирование объективного представления о положении дел», — уточнила Захарова.