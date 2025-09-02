Захарова: Россия добивается реакции на нарушение прав человека Украиной

Среди пострадавших от произвола киевских властей официальный представитель МИД РФ назвала журналиста Дмитрия Скворцова, арестованного в феврале 2023 года по обвинению в «государственной измене» и находящегося под стражей; гражданского активиста Владимира Белоконя, который доставлял гуманитарную помощь в Донбасс, а в январе 2023 года был осужден на пять лет по обвинению в «участии в террористической организации»; историка и видного общественного деятеля Виктора Шестакова, который в 2024 году был осужден по обвинению в «государственной измене», «оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины» и приговорен к лишению свободы на 15 лет с конфискацией имущества. Захарова также упомянула коммунистов и антифашистов братьев Михаила и Александра Кононовичей, которые были арестованы в 2022 году, неоднократно подвергались избиению в застенках, сейчас находятся под домашним арестом; а также известную правозащитницу Елену Бережную, которая после трех лет пребывания в СИЗО Киева 10 декабря 2024 года была приговорена к 14 годам лишения свободы, а в июне 2025 года выпущена под залог и находится под домашним арестом.