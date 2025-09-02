Вучич назвал сложность в переговорах с Путиным

По словам Вучича, они обсудили геополитические вопросы и различные аспекты сотрудничества России и Сербии. «Мы говорили о культуре, спорте, о военно-техническом сотрудничестве и о том, что для нас наиболее важно, о Косово и Метохии, — добавил Вучич. — Мы также обсудили ситуацию в Боснии и Герцеговине, особенно в Республике Сербской. Я верю, что президент [Республики Сербской Милорад] Додик скоро встретится с министрами в правительстве России».