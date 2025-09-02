Вучич назвал сложность в переговорах с Путиным

«Это нелегко — разговаривать с президентом Путиным час и готовиться к этому. Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь, что хочешь. Это не так, — сказал Вучич. — Я представляю маленькую страну, и я должен в каждом слове заботиться об интересах нашей страны и не ошибаться, не причинять вреда своей стране».
По словам Вучича, они обсудили геополитические вопросы и различные аспекты сотрудничества России и Сербии. «Мы говорили о культуре, спорте, о военно-техническом сотрудничестве и о том, что для нас наиболее важно, о Косово и Метохии, — добавил Вучич. — Мы также обсудили ситуацию в Боснии и Герцеговине, особенно в Республике Сербской. Я верю, что президент [Республики Сербской Милорад] Додик скоро встретится с министрами в правительстве России».
В начале августа Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины единогласно приняла решение лишить Додика мандата президента Республики Сербской.
Этот шаг последовал за февральским вердиктом боснийского суда, который приговорил Додика к одному году лишения свободы и запретил ему занимать государственные посты в течение шести лет. Суд установил, что Додик не выполнял предписания верховного представителя по Боснии и Герцеговине, ответственного за контроль соблюдения Дейтонских соглашений, положивших конец войне в стране. Референдум о доверии нынешнему президенту назначен на 25 октября.
Босния и Герцеговина состоит из двух основных образований: Республики Сербской, населенной преимущественно сербами, и Федерации Боснии и Герцеговины, где живут боснийские мусульмане и хорваты. Территория Республики Сербской разделена округом Брчко на северную и восточную части; этот округ обладает автономным статусом и формально относится одновременно и к республике, и к федерации.
Страной управляет коллективный президиум, в состав которого входят три представителя — по одному от Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко. Президиум формируется из серба, боснийца и хорвата.
Путин и Вучич встретились 2 сентября в Пекине. На встрече сербский лидер заверил российского коллегу в том, что Сербия продолжит сохранять нейтралитет по отношению к России. По словам Вучича, она является единственной страной Европы, которая не ввела санкции против России. Путин заявил, что Россия с уважением относится к независимому политическому курсу Сербии.
