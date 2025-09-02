«Сижу я, значит, ем печенье — вдруг стало не до развлеченья»: Рамзан Кадыров ответил на обвинения СБУ стихами

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на обвинения со стороны Службы безопасности Украины (СБУ). Он написал стих, который опубликовал в личном Telegram-канале.
Как известно, обвинения в адрес Кадырова СБУ выдвинула еще 26 августа. Тогда украинская спецслужба заявила, мол глава Чечни якобы совершал «военные преступления». Однако теперь сам политик решил дать ответ, опубликовав ироничное стихотворение.
"Сижу я, значит, ем печенье,
Читаю новости — и вдруг.
Мне стало не до развлеченья:
Тревожно стало все вокруг", — с юмором пишет Кадыров.
В том же произведении глава напомнил, как российская армия громила боевиков ВСУ. В том числе, в Мариуполе. Кадыров заявил, что он не перестанет «давить» адресатов стихотворения, которых он назвал «навозными жуками».
Тем временем СБУ не успокаивается. Ведомство уже вынесло заочное подозрение Кадырову.