Франция выдала ордер на арест экс-президента Сирии Башара Асада

Французский суд выдал ордера на арест бывшего президента Сирии Башара Асада и ещё шести бывших высокопоставленных сирийских чиновников по делу о гибели двух журналистов в 2012 году в городе Хомс. Об этом сообщает агентство AFP.
Расследование ведётся по факту обстрела Хомса, в результате которого погибли французский репортёр Реми Ошлик и испанская фотожурналистка Мария Колвин. Французские судебные органы квалифицируют инцидент как возможное преступление против человечности и военное преступление.
Кроме Башара Асада ордера касаются его брата Махера Асада, бывшего главой 4-й сирийской бронетанковой дивизии, главы разведки Али Мамлюка и экс-начальника штаба армии Али Аюба.
В июле стало известно об отмене ордера на арест Башара Асада во Франции. Глава кассационного суда Кристоф Сулар заявил, что неприкосновенность Асада не может быть снята даже при наличии исключительных обстоятельств. При этом отмечалось, что расследование в отношении бывшего сирийского президента не прекращается, и в связи с этим могут быть выданы новые постановления о его аресте.