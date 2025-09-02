Франция выдала ордер на арест экс-президента Сирии Башара Асада

В июле стало известно об отмене ордера на арест Башара Асада во Франции. Глава кассационного суда Кристоф Сулар заявил, что неприкосновенность Асада не может быть снята даже при наличии исключительных обстоятельств. При этом отмечалось, что расследование в отношении бывшего сирийского президента не прекращается, и в связи с этим могут быть выданы новые постановления о его аресте.