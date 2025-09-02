Ричмонд
The Times: США не будут участвовать в «коалиции желающих» по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа, как ожидается, не будет участвовать во встрече «коалиции желающих», которая пройдёт в Париже.

Администрация президента США Дональда Трампа, как ожидается, не будет участвовать во встрече «коалиции желающих», которая пройдёт в Париже. Об этом пишет The Times.

По информации газеты Le Monde, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут 4 сентября в Париже очередное совещание «коалиции желающих».

«Администрация Трампа, вероятно, не примет участие в парижской встрече», — пишет The Times.

Ожидается, что на встречу по приглашению Макрона приедут канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

