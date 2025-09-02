Предполагаемый убийца Парубия мстил украинской власти за погибшего сына

На вопрос о том, шантажировали ли предполагаемого убийцу российские спецслужбы, прокурор Мерет ответил: «Вы же услышали, он только что сказал. Мы знаем то же самое, что и он вам сообщил. ~Про шантаж я вообще не знаю, откуда эта информация пошла. Нам он не давал такую информацию. Он нам, как и вам, сказал, что никакого шантажа не было~».