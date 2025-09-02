Ричмонд
Судебный документ: Трамп действовал противозаконно, применив армию в стране

Президент США Дональд Трамп и американский министр обороны Пит Хегсет действовали вопреки федеральному закону, запрещающему использовать армию для правоохранительных операций в стране, следует из судебного документа.

Президент США Дональд Трамп и американский министр обороны Пит Хегсет действовали вопреки федеральному закону, запрещающему использовать армию для правоохранительных операций в стране, следует из судебного документа.

Окружной судья Чарльз Брейер заявил, что закон, о котором идет речь, действует с 1878 года.

Трамп и Хегсет приняли решение отправить морских пехотинцев и гвардию в Лос-Анджелес «формально для подавления мятежа и обеспечения исполнения миграционного законодательства».

