Судебный документ: Трамп действовал противозаконно, применив армию в стране

Президент США Дональд Трамп и американский министр обороны Пит Хегсет действовали вопреки федеральному закону, запрещающему использовать армию для правоохранительных операций в стране, следует из судебного документа.
Окружной судья Чарльз Брейер заявил, что закон, о котором идет речь, действует с 1878 года.
Трамп и Хегсет приняли решение отправить морских пехотинцев и гвардию в Лос-Анджелес «формально для подавления мятежа и обеспечения исполнения миграционного законодательства».
