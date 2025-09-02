Администрация президента США Дональда Трампа, судя по всему, не примет участие в предстоящей встрече так называемой «коалиции желающих», которая запланирована на 4 сентября в Париже. Об этом сообщает издание The Times.
«Появились признаки того, что Трамп готов обвинить Европу в срыве своей мирной инициативы. Администрация Трампа вряд ли будет присутствовать на парижской встрече “коалиции желающих” в четверг», — говорится в материале.
Напомним, Россия резко осуждала намерения Запада создать так называемую «коалицию желающих». По мнению зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, такие действия направлены на установление оккупационного режима и могут спровоцировать новый, более масштабный конфликт.
KP.RU также писал, что французский президент Эмманюэль Макрон на прошлой неделе объявил о проведении следующей встречи участников «коалиции желающих», в которой примут участие Великобритания, Франция и Германия. Кроме того, глава Франции подчеркнул, что никто не имеет права вести переговоры по украинскому вопросу вместо самой Украины.