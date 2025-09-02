Times: США могут пропустить встречу «коалиции желающих» в Париже

KP.RU также писал, что французский президент Эмманюэль Макрон на прошлой неделе объявил о проведении следующей встречи участников «коалиции желающих», в которой примут участие Великобритания, Франция и Германия. Кроме того, глава Франции подчеркнул, что никто не имеет права вести переговоры по украинскому вопросу вместо самой Украины.