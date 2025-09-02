Ричмонд
Польша попросила Соединённые Штаты пригласить её в G20

В следующем году США будут председательствовать в «Большой двадцатке».

Источник: Аргументы и факты

Варшава попросила Вашингтон, которые в 2026 году будут председательствовать в G20, пригласить её на саммит группы. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции во время визита в Майами. Трансляцию выступления вёл телеканал TVP Info.

«Учитывая, что Польша вошла в клуб “триллионных экономик” (стран с ВВП свыше 1 триллиона долларов), я попросил США, как будущего председателя G20, пригласить нас присоединиться к работе саммита», — сказал Сикорский.

Ранее министр неоднократно заявлял о том, что Польши хочет получить место в G20 до 2030 года.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва председательство ЮАР в G20 в 2025 году позволит закрепить успехи стран Глобального Юга и придать им статус опорной точки для продвижения демократизации международных отношений.