Варшава попросила Вашингтон, которые в 2026 году будут председательствовать в G20, пригласить её на саммит группы. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции во время визита в Майами. Трансляцию выступления вёл телеканал TVP Info.
«Учитывая, что Польша вошла в клуб “триллионных экономик” (стран с ВВП свыше 1 триллиона долларов), я попросил США, как будущего председателя G20, пригласить нас присоединиться к работе саммита», — сказал Сикорский.
Ранее министр неоднократно заявлял о том, что Польши хочет получить место в G20 до 2030 года.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва председательство ЮАР в G20 в 2025 году позволит закрепить успехи стран Глобального Юга и придать им статус опорной точки для продвижения демократизации международных отношений.