Польша попросила Соединённые Штаты пригласить её в G20

Варшава попросила Вашингтон, которые в 2026 году будут председательствовать в G20, пригласить её на саммит группы. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции во время визита в Майами. Трансляцию выступления вёл телеканал TVP Info.