НАБУ обвинило экс-главу департамента СБУ Илью Витюка в незаконном обогащении

Как следует из сообщения, поводом для претензий стали махинации Витюка с имуществом. Тот, в частности, купил квартиру в Киеве за 522 тысячи долларов, хотя по договору ее стоимость была сильно ниже — 309 тысяч. Причем сообщения о произошедшем НАБУ публиковала, не называя имени. Однако украинские СМИ быстро разоблачили тайну и подчеркнули, что речь идет именно о Витюке. Как следствие, информацию подтвердили в СБУ.