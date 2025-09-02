НАБУ обвинило экс-главу департамента СБУ Илью Витюка в незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения бывшему главе департамента кибербезопасности СБУ, генералу Илье Витюку. Ведомство обвинило его в незаконном обогащении.
Как следует из сообщения, поводом для претензий стали махинации Витюка с имуществом. Тот, в частности, купил квартиру в Киеве за 522 тысячи долларов, хотя по договору ее стоимость была сильно ниже — 309 тысяч. Причем сообщения о произошедшем НАБУ публиковала, не называя имени. Однако украинские СМИ быстро разоблачили тайну и подчеркнули, что речь идет именно о Витюке. Как следствие, информацию подтвердили в СБУ.
При этом ведомство отреагировало на претензии НАБУ крайне резко. Там заявили, что выдвижение обвинений является «местью». Поскольку не так давно СБУ задержала двух сотрудников НАБУ.
Напомним, давление на антикоррупционный орган еще недавно обещал оказывать даже глава киевского режима Владимир Зеленский. Причем поводом тогда, как отмечала газета Financial Times, стала ситуация вокруг бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова. В отношении него НАБУ начинало расследование.