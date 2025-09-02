Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еврокомиссар Кос: Черногория может стать членом Евросоюза в 2028 году

Технические переговоры по Албании планируют завершить до конца 2027 года, заявила комиссар по вопросам расширения.

Источник: Аргументы и факты

Черногория может стать 28-й страной-участницей Европейского союза в 2028 году, технические переговоры предполагается завершить в конце 2026 года, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Черногория уже открыла все кластеры (переговорных глав. — Прим. ред.) реалистичной перспективой является то, что мы могли бы завершить переговоры в конце следующего года, то есть в 2026 году», — сказала она во время пресс-конференции в Копенгагене.

По словам Кос, Албания должна открыть еще два кластера в следующем году, тогда технические переговоры завершатся в конце 2027 года.

«Поэтому еще при этой Еврокомиссии Албания может стать членом ЕС», — сказала еврокомиссар.

Напомним, в сентябре 2024 года президент Черногории Яков Милатович заявил, что страна поддержала санкции против России, чтобы согласовать свою внешнюю политику с Евросоюзом и приблизиться к членству в этом объединении, несмотря на значительные финансовые потери в туристическом секторе.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше