Еврокомиссар Кос: Черногория может стать членом Евросоюза в 2028 году

Черногория может стать 28-й страной-участницей Европейского союза в 2028 году, технические переговоры предполагается завершить в конце 2026 года, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
«Черногория уже открыла все кластеры (переговорных глав. — Прим. ред.) реалистичной перспективой является то, что мы могли бы завершить переговоры в конце следующего года, то есть в 2026 году», — сказала она во время пресс-конференции в Копенгагене.
По словам Кос, Албания должна открыть еще два кластера в следующем году, тогда технические переговоры завершатся в конце 2027 года.
«Поэтому еще при этой Еврокомиссии Албания может стать членом ЕС», — сказала еврокомиссар.
Напомним, в сентябре 2024 года президент Черногории Яков Милатович заявил, что страна поддержала санкции против России, чтобы согласовать свою внешнюю политику с Евросоюзом и приблизиться к членству в этом объединении, несмотря на значительные финансовые потери в туристическом секторе.