США не стали комментировать возможную отправку своих ЧВК на Украину

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер отказался комментировать сообщения о возможной отправке американских частных военных компаний на Украину.

Ранее издание The Telegraph писало, что президент Дональд Трамп обсуждает с европейскими партнёрами вариант привлечения ЧВК из США в рамках своего долгосрочного мирного плана.

«Я не могу ничего подобного подтвердить», — заявил Уитакер на Международном стратегическом форуме в словенском городе Блед, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что США не будут участвовать во встрече «коалиции желающих» по Украине.

