Уитакер: У Трампа еще есть козыри в переговорах о пошлинах с Китаем

По его словам, глава Белого дома не ввел пошлины против Китая, поскольку эти переговоры продолжаются. Уитакер считает, что относительно Китая, у Трампа еще есть «козыри в рукаве», и американский президент может ввести торговые пошлины против Пекина в любой момент, если сочтет это необходимым.