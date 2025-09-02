Уитакер: У Трампа еще есть козыри в переговорах о пошлинах с Китаем

Президент США Дональд Трамп имеет скрытые преимущества в переговорах с КНР об американских торговых пошлинах. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
По его словам, глава Белого дома не ввел пошлины против Китая, поскольку эти переговоры продолжаются. Уитакер считает, что относительно Китая, у Трампа еще есть «козыри в рукаве», и американский президент может ввести торговые пошлины против Пекина в любой момент, если сочтет это необходимым.
Как писал сайт KP.RU, ранее Уитакер заявил, что Трамп уменьшил срок действия ультиматума по урегулированию украинского конфликта и вскоре США придется перейти к действиям. По его словам, следующим шагом станет введение антироссийских санкций. Постпред назвал соответствующее решение «очевидным». Постпред США признал, что республиканец не верит в эффективность ограничительных мер, однако планирует «разыграть эту карту».