Вучич назвал нелёгким процесс подготовки к переговорам с Путиным

Лидер Сербии Александр Вучич упомянул о том, что подготовка к переговорам с его российским коллегой Владимиром Путиным оказалась непростой. Его слова приводит издание Blic.

Источник: Life.ru

«Я представляю маленькую страну, и я должен в каждом слове заботиться об интересах нашей страны и не ошибаться, не причинять вреда своей стране», — рассказал он.

Вучич раскритиковал упрощённое понимание переговоров как простой беседы. Он подчеркнул, что даже часовой разговор с Путиным требует серьёзной подготовки и не является спонтанным обменом мнениями, как это часто представляют.

Ранее сегодня в Пекине началась встреча Путина и Вучича. Российский президент отметил, что Москва замечает и относится с уважением к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под руководством своего президента. Вучич же, в свою очередь, пообещал, что Сербия сохранит нейтралитет в отношении России.

