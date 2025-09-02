Вучич назвал нелёгким процесс подготовки к переговорам с Путиным

Ранее сегодня в Пекине началась встреча Путина и Вучича. Российский президент отметил, что Москва замечает и относится с уважением к независимому внешнеполитическому курсу, который проводит Сербия под руководством своего президента. Вучич же, в свою очередь, пообещал, что Сербия сохранит нейтралитет в отношении России.