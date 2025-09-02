Ричмонд
Вучич рассказал о сложной подготовке к переговорам с Путиным

Президент Сербии объяснил, почему диалог с российским коллегой непрост.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о непростой подготовке к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет сербское издание Blic.

По словам Вучича, сложность встреч объясняется разными масштабами стран. Президент Сербии добавил, что переговоры с Путиным — это далеко не простой разговор, а кропотливый процесс, требующий внимательной подготовки.

«Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь о чем хочешь. Это не так. Я представляю маленькую страну, и в каждом своем слове я должен заботиться об интересах нашей страны, чтобы где-то не ошибиться, чтобы где-то не навредить своей стране», — сказал сербский лидер.

Напомним, президент Сербии назвал Владимира Путина близким другом своей страны и выразил ему благодарность за постоянную поддержку. По словам Вучича, российский лидер всегда оказывал помощь Белграду и сербскому народу, и, по его мнению, эта поддержка продолжится и в будущем.

