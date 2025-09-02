Ричмонд
Выяснились неожиданные подробности о связи Парубия с сыном его убийцы

Убитый во Львове экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий служил в 2022 году в одном подразделении с сыном подозреваемого в его убийстве. Об этом сообщил депутат Рады Николай Княжицкий.

Новость дополняется.