Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп вновь заявил, что разочарован в Путине

США намереваются сделают «что-нибудь, чтобы помочь людям выжить», отметил Трамп.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что разочаровался в российском лидере Владимире Путине.

«Я очень разочарован в Путине», — сказал республиканец в эфире новостной программы, когда с ним связались журналисты.

По его словам, США сделают «что-нибудь, чтобы помочь людям выжить».

29 августа Трамп выразил недовольство также главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. По его мнению, Киев и Европа должны признать, что Украина лишится части территорий. Американский лидер хочет окончания конфликта.

Ранее Трамп заявил и о своем разочаровании во Владимире Путине. Но при этом подчеркнул, что не прекращает взаимодействие с ним. По словам главы Белого дома, он четыре раза полагал, что сможет добиться сделки с Москвой. Однако Трамп добавил, что рассчитывает на конструктивный диалог с Путиным.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше