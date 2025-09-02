Трамп вновь заявил, что разочарован в Путине

Ранее Трамп заявил и о своем разочаровании во Владимире Путине. Но при этом подчеркнул, что не прекращает взаимодействие с ним. По словам главы Белого дома, он четыре раза полагал, что сможет добиться сделки с Москвой. Однако Трамп добавил, что рассчитывает на конструктивный диалог с Путиным.