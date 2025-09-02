Трамп вновь заявил, что разочарован в Путине

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что разочаровался в российском лидере Владимире Путине.
«Я очень разочарован в Путине», — сказал республиканец в эфире новостной программы, когда с ним связались журналисты.
По его словам, США сделают «что-нибудь, чтобы помочь людям выжить».
29 августа Трамп выразил недовольство также главой киевского режима Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. По его мнению, Киев и Европа должны признать, что Украина лишится части территорий. Американский лидер хочет окончания конфликта.
Ранее Трамп заявил и о своем разочаровании во Владимире Путине. Но при этом подчеркнул, что не прекращает взаимодействие с ним. По словам главы Белого дома, он четыре раза полагал, что сможет добиться сделки с Москвой. Однако Трамп добавил, что рассчитывает на конструктивный диалог с Путиным.