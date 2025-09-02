Трамп намерен предпринять действия по урегулированию конфликта на Украине

Кроме того, американский лидер вновь назвал конфликт на Украине «бессмысленной войной», которая, по его словам, «никогда бы не началась», будь он президентом в 2022 году. Трамп также сказал, что он «очень разочарован» в президенте РФ Владимире Путине, с которым у него «всегда были прекрасные отношения».