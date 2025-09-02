На Украине заявили, что не планируют снижать возраст мобилизации в ВСУ

Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Украинские СМИ позднее сообщали, что молодые мужчины массово выезжают из Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили украинские соцсети. Ранее выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, с наказанием до пяти лет лишения свободы.