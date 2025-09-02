«Это кошмар»: Кулеба объяснил нереализуемость идеи с европейскими миротворцами на Украине

Бывший министр отметил, что, несмотря на возможное одобрение украинским обществом присутствия иностранных войск, реальная польза от такого шага сомнительна. Он объяснил, что размещение западных сил на передовой потребовало бы огромных средств и создало бы невиданные логистические трудности, а их присутствие в тылу не изменило бы кардинально обстановку.