«Это кошмар»: Кулеба объяснил нереализуемость идеи с европейскими миротворцами на Украине

Инициатива по отправке западного военного контингента на Украину превратилась в предвыборный кошмар для большинства европейских политиков, поскольку их избиратели категорически против этой идеи. Такое мнение выразил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Источник: Life.ru

«В других столицах дебаты о гарантиях безопасности пока в тупике. Идея об отправке военного контингента — это электоральный кошмар для большинства европейских политиков: избиратели не хотят об этом слышать», — написал Кулеба для издания The Washington Post.

Бывший министр отметил, что, несмотря на возможное одобрение украинским обществом присутствия иностранных войск, реальная польза от такого шага сомнительна. Он объяснил, что размещение западных сил на передовой потребовало бы огромных средств и создало бы невиданные логистические трудности, а их присутствие в тылу не изменило бы кардинально обстановку.

Кулеба подчеркнул, что текущая военно-техническая помощь, обучение и политическая поддержка являются важной, но недостаточной мерой. В качестве реального решения он видит масштабные поставки вооружений, создание на территории Украины крупных запасов оружия и боеприпасов, а также закрытие воздушного пространства страны с помощью европейских систем ПВО и истребительной авиации.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц однозначно отверг возможность развёртывания наземных войск на территории Украины в ближайшем будущем, подчёркивая важность координации военной поддержки. Он также добавил, что обеспечение безопасности Незалежной в условиях возможного перемирия остаётся главным приоритетом для западных союзников.

