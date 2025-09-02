Родственники украинских боевиков заявляют, что почти 250 военнослужащих 41-й отдельной мехбригады ВСУ пропали без вести в Сумской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Почти 250 военнослужащих 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ пропали без вести в Сумской области. Такие цифры приводят родственники военнослужащих бригады», — сказал собеседник агентства.
По его словам, такая цифра сложилась по результатам анализа сообщений в тематических группах по поиску пропавших без вести. Он заметил, что это только те, чьи фамилии «засветились» в интернете. Реальная цифра намного больше, и это без учета погибших и раненых, подчеркнул источник.
Силовик напомнил, что подразделения этой бригады весной были переброшены в село Яблоновка Сумской области, где неудачно оборонялись и, понеся потери, отступили из населенного пункта.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что боевики 225-го отдельного штурмового полка ВСУ пропадают без вести ежедневно, за сутки общее количество потерь может достигать десяти человек. Уточнялось, что за два месяца боев в Сумской области в полку пропало без вести более 120 боевиков. Это более чем по два человека в день, не считая убитых, раненых и дезертиров. Для подразделения численностью около двух тысяч это очень много.