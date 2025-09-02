В Сумской области пропали без вести около 250 боевиков ВСУ

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что боевики 225-го отдельного штурмового полка ВСУ пропадают без вести ежедневно, за сутки общее количество потерь может достигать десяти человек. Уточнялось, что за два месяца боев в Сумской области в полку пропало без вести более 120 боевиков. Это более чем по два человека в день, не считая убитых, раненых и дезертиров. Для подразделения численностью около двух тысяч это очень много.