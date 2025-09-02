Вучич: нелегко готовиться к переговорам с Путиным

«Это нелегко — разговаривать с президентом Путиным час и готовиться к этому. Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь, что хочешь. Это не так», — приводит его слова издание Blic. Вучич подчеркнул, что представляет небольшое государство и должен внимательно подбирать слова, чтобы отстаивать интересы Сербии на международной арене.