Times: Трамп пропустит встречу «коалиции желающих» в Париже

Макрон Стармер готовят очередную встречу по Украине.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты Америки не станут участвовать во встрече так называемой «коалиции желающих», которая намечена на 4 сентября в Париже, пишет Times.

«Администрация Трампа, вероятно, не примет участие в парижской встрече “коалиции желающих” в четверг», — говорится в публикации.

Ранее в Елисейском дворце рассказали, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовят очередную встречу «коалиции желающих» по украинскому вопросу.

Отметим, Financial Times (FT), ссылаясь на европейских и украинских чиновников, сообщила, что США в качестве гарантий безопасности для Украины предложили Киеву разместить на территории государства свои военные самолеты и предоставлять ему разведданные.

