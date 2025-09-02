Трамп не обеспокоен созданием оси Россия-Китай

Президент США Дональд Трамп заверил, что совершенно не обеспокоен созданием оси Россия-Китай. С соответствующим заявлением американский лидер выступил в рамках интервью с радиоведущим Скоттом Дженнингсом.
Диалог американского лидера с Дженнингсом состоялся во вторник, 2 сентября. И тогда ведущий поинтересовался, что Трамп думает о развитии сотрудничества между Россией и Китаем. В ответ президент США заявил, что вообще не озадачен данной темой.
«Меня это совершенно не беспокоит. Они никогда не используют против нас свое оружие. Это было бы худшим, что они могли бы сделать», — сказал Трамп.
В ходе того же интервью американский лидер высказался о конфликте на Украине. Он заявил, что предпримет шаги по его урегулированию. Но не уточнил, какие именно.