Трамп заявил, что Россия и Китай никогда не атакуют США

Об этом он заявил в интервью The Scott Jennings Show. Трансляция идет на странице ведущего программы Скотта Дженнингса в X.
Журналист спросил его, беспокоит ли его риск «формирования оси» Китая и России против США в связи с саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Я нисколько не обеспокоен. Нет, вовсе нет. У нас самые сильные вооруженные силы в мире на сегодняшний день. Они никогда бы не применили свои вооруженные силы против нас. Поверьте мне, это было бы худшим, что они могли бы сделать», — ответил Трамп.
Накануне в Тяньцзине завершился 25-й саммит ШОС, собравший рекордное число мировых лидеров.
Во время встречи председатель Китая Си Цзиньпин особое внимание уделил своей идее сформировать «равноправный и упорядоченный многополярный мир». По мнению китайского лидера, международное сообщество должно «противостоять менталитету холодной войны, блоковому противостоянию и практикам запугивания».
Как и прежде, Си избегал прямых упоминаний США, однако его заявления о неприемлемости «гегемонии и политики с позиции силы» явно были адресованы Трампу.