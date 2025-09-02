Ричмонд
Живой Трамп впервые появился на публике на фоне слухов о его смерти

Президент США Дональд Трамп впервые появился в Овальном кабинет на фоне слухов о его смерти.

Глава Белого дома выступил вечером 2 сентября перед журналистами и сделал ряд важных заявлений. Он сообщил, что космическое командование США будет переведено из Колорадо в Алабаму.

Также Трамп заявил, что США проигрывают космическую гонку России и Китаю.

Он отметил, что Канада хочет стать частью «Золотого купола», и пообещал что-нибудь придумать.

Ранее Трамп по телефону заявил, что «очень разочарован» российским лидером Владимиром Путиным. Он также добавил, что собирается что-то сделать, чтобы остановить конфликт на Украине.

