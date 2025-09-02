Президент США Дональд Трамп впервые вышел к публике на фоне слухов о его смерти. Он появился в Овальном кабинете. Кадры публикуют американские издания.
Как известно, в последние дни американского лидера активно «хоронили» в социальных сетях. Поводом стало то, что тот несколько дней не появлялся на публике. В частности, не общался с журналистами и не делал каких-либо заявлений.
Однако теперь Трамп окончательно развеял домыслы. Он появился в Овальном кабинете, а также сделал объявление. По его словам, штаб командования космических сил переедет в Алабаму.
Немногим ранее президент США дал интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу. В ходе беседы он пообещал принять ряд действий для установления мира на Украине, а также заявил, что не обеспокоен созданием оси Россия-Китай.