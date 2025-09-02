Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп впервые вышел к публике на фоне слухов о его смерти

Трамп объявил о переезде штаба командования космических сил в Алабаму.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп впервые вышел к публике на фоне слухов о его смерти. Он появился в Овальном кабинете. Кадры публикуют американские издания.

Как известно, в последние дни американского лидера активно «хоронили» в социальных сетях. Поводом стало то, что тот несколько дней не появлялся на публике. В частности, не общался с журналистами и не делал каких-либо заявлений.

Однако теперь Трамп окончательно развеял домыслы. Он появился в Овальном кабинете, а также сделал объявление. По его словам, штаб командования космических сил переедет в Алабаму.

Немногим ранее президент США дал интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу. В ходе беседы он пообещал принять ряд действий для установления мира на Украине, а также заявил, что не обеспокоен созданием оси Россия-Китай.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше