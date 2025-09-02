Трамп нашел крайних в неудачных попытках установить мир на Украине: достанется «друзьям» Киева

Президент США Дональд Трамп может обвинить страны Европейского союза в намеренном создании препятствий для его мирных инициатив по конфликту на Украине. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на собственные источники в Белом доме.
Как отмечает издание, наибольшее негодование со стороны американского лидера вызвали высказывания европейских политиков. В том числе тот факт, что они раз за разом убеждают Киев отказываться от условий урегулирования. Причем делают все под предлогом «ожидания лучшего».
«Трамп возлагает вину на европейцев за то, что они поощряют Киев упорствовать в ожидании “лучших условий” мира», — сказал неназванный собеседник The Times.
Немногим ранее газета выдвинула еще один тезис насчет Трампа и его усилий по урегулированию украинского кризиса. Издание заявило, что у президента США попросту кончились идеи для продвижения мирных инициатив. Причем в качестве подтверждения собственной теории The Times приводит слова самого Трампа.