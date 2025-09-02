Трамп проявился в Овальном кабинете Белого дома с задержкой на 40 минут

Напомним, 29 августа в Сети стали писать о том, что Трамп уже два дня не появлялся на публике. Чат-бот на основе ИИ Grok насчитали свыше 1,3 млн случаев ознакомления пользователей с постами о возможной смерти главы Белого дома. После этого Трамп в посте в соцсети Truth Social заявил, что никогда в жизни не чувствовал себя лучше.