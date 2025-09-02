Трамп: США проигрывают космическую гонку России и Китаю

США проигрывают космическую гонку России и Китаю. Об этом журналистам заявил американский президент Дональд Трамп.
Ранее глава Белого дома допустил возможность создания в США космических войск. По его словам, в новой национальной космической стратегии Штатов космос признан зоной военных действий. По его словам, в новой национальной космической стратегии космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море. У США даже могут появиться космические силы, сказал он. При этом он признался, что сначала не относился к этой идее серьезно.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше