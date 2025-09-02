Ричмонд
Трамп: США проигрывают космическую гонку России и Китаю

В космической стратегии США космос признан зоной военных действий.

Источник: Комсомольская правда

США проигрывают космическую гонку России и Китаю. Об этом журналистам заявил американский президент Дональд Трамп.

Ранее глава Белого дома допустил возможность создания в США космических войск. По его словам, в новой национальной космической стратегии Штатов космос признан зоной военных действий. По его словам, в новой национальной космической стратегии космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море. У США даже могут появиться космические силы, сказал он. При этом он признался, что сначала не относился к этой идее серьезно.

