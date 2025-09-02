«Целый батальон»: Порошенко* заметили в компании рекордного количества телохранителей

Ранее Порошенко* заявил, что гипотетическая сделка по обмену территориями ради прекращения боевых действий установила бы опасный прецедент. Так он отреагировал на спекуляции о том, что президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп якобы договорились остановить боевые действия на Украине в обмен на вывод ВСУ с территорий. Экс-президент добавил, что ни российское, ни американское руководство не вправе принимать окончательных решений без согласия и участия Украины.