Трамп заявил, что предпримет действия по урегулированию украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп сказал, что планирует предпринять действия по урегулированию украинского конфликта.
Трамп в интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу сказал, что США стремятся остановить гибель людей. Американский президент не привел подробностей относительно своих планов.
Президент Соединенных штатов предположил, что ему удалось бы предотвратить конфликт, если бы он был президентом США в 2022 году.
Читайте материал «Китай установит безвизовый режим для россиян».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше