Трамп впервые появился на публике после слухов о смерти

Президент США Дональд Трамп впервые за несколько дней с момента распространения слухов о его здоровье пообщался с журналистами в Белом доме.

Источник: Reuters

Трансляцию ведет Белый дом.

В конце августа в соцсети Х распространился тег «Trump is dead», собравший десятки тысяч публикаций. Слухи о здоровье Трампа усилились после слов вице-президента Джей Ди Вэнса о готовности занять пост главы США, если с республиканцем что-то случится.

