Нардеп Княжицкий: Парубий служил в одной части с сыном своего убийцы в 2022 году

Как писал сайт KP.RU, 2 сентября Михаил Сцельников, подозреваемый в убийстве Парубия, признал вину в суде. Сцельников отметил, что с российскими спецслужбами не контактировал, никто его не шантажировал, а убийство которое он совершил, является его «личной местью украинской власти». Также он уточнил, что теперь хочет только быстрого суда, чтобы его скорее обменяли на украинского военнопленного и дали возможность отправиться искать в зону спецоперации тело своего погибшего сына.