Нардеп Княжицкий: Парубий служил в одной части с сыном своего убийцы в 2022 году

Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий в 2022 году служил в одной воинской части ВСУ с сыном своего убийцы Михаилом Сцельниковым. Об этом заявил нардеп Николай Княжицкий.
«Я видел и самого Михаила (пропавшего на передовой сына подозреваемого Михаила Сцельникова). Они с группой львовян приехали тогда в 206 батальон добровольцами», — сказал он.
По словам политика, батальон тогда формировали в штабе партии «Европейская солидарность», расположенном на улице Лаврской. Тогда все депутаты ЕС записались туда в самом начале. Там же был и Парубий, добавил он.
Княжицкий также отдельно уточнил, что отец пропавшего без вести боевика ВСУ с позывным «Лемберг» ушел из семьи 27 лет назад.
Как писал сайт KP.RU, 2 сентября Михаил Сцельников, подозреваемый в убийстве Парубия, признал вину в суде. Сцельников отметил, что с российскими спецслужбами не контактировал, никто его не шантажировал, а убийство которое он совершил, является его «личной местью украинской власти». Также он уточнил, что теперь хочет только быстрого суда, чтобы его скорее обменяли на украинского военнопленного и дали возможность отправиться искать в зону спецоперации тело своего погибшего сына.