Трамп одним словом ответил на слухи о своей смерти

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о своей «смерти». Глава Белого дома признался, что сообщений в соцсетях о своей смерти не видел, назвав эти слухи «сумасшедшими».
Трамп также отметил, что не выступал перед прессой два дня и люди решили, что с ним что-то не так.
По словам американского президента, у него была «довольно активная рабочая неделя». Слухи о проблемах со здоровьем у него она назвал фейками, отметив, что к СМИ поэтому такое маленькое доверие.
Вечером 2 сентября Трамп впервые выступил перед журналистами на фоне слухов о своей смерти и сделал ряд важных заявлений. Он сообщил, что космическое командование США будет переведено из Колорадо в Алабаму.
Также Трамп заявил, что он узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине, пообещал, что они станут известны в ближайшие дни.
