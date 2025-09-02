Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп одним словом ответил на слухи о своей смерти

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о своей «смерти».

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о своей «смерти». Глава Белого дома признался, что сообщений в соцсетях о своей смерти не видел, назвав эти слухи «сумасшедшими».

Трамп также отметил, что не выступал перед прессой два дня и люди решили, что с ним что-то не так.

По словам американского президента, у него была «довольно активная рабочая неделя». Слухи о проблемах со здоровьем у него она назвал фейками, отметив, что к СМИ поэтому такое маленькое доверие.

Вечером 2 сентября Трамп впервые выступил перед журналистами на фоне слухов о своей смерти и сделал ряд важных заявлений. Он сообщил, что космическое командование США будет переведено из Колорадо в Алабаму.

Также Трамп заявил, что он узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине, пообещал, что они станут известны в ближайшие дни.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше