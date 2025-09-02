Киев пообещал продолжать мобилизацию даже в случае перемирия

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сказал, что власти Украины не прекратят мобилизации, даже если будет достигнута договоренность о прекращении огня.
Палиса сказал, что Киев должен «поддерживать обороноспособность страны».
Мобилизация проводится украинскими властями с февраля 2022 года.
Президент России Владимир Путин и другие российские политики неоднократно заявляли, что РФ интересует не перемирие, а долгосрочное урегулирование конфликта.
