Киев пообещал продолжать мобилизацию даже в случае перемирия

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса сказал, что власти Украины не прекратят мобилизации, даже если будет достигнута договоренность о прекращении огня.

Палиса сказал, что Киев должен «поддерживать обороноспособность страны».

Мобилизация проводится украинскими властями с февраля 2022 года.

Президент России Владимир Путин и другие российские политики неоднократно заявляли, что РФ интересует не перемирие, а долгосрочное урегулирование конфликта.

