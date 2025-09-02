Трамп заявил о «новых аспектах» про украинское урегулирование

По словам лидера США, он внимательно следит за действиями Киева и Москвы и узнал «много интересного».
«Я узнал новые аспекты, которые могут быть очень интересными. Я думаю, через несколько дней и вы узнаете», — прокомментировал Трамп.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше