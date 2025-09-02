Ричмонд
Трамп заявил о «новых аспектах» про украинское урегулирование

Президент США Дональд Трамп заявил, что «узнал новые аспекты» украинского регулирования. Об этом он сообщил 3 сентября в заявлении из Овального кабинета.

Источник: Reuters

По словам лидера США, он внимательно следит за действиями Киева и Москвы и узнал «много интересного».

«Я узнал новые аспекты, которые могут быть очень интересными. Я думаю, через несколько дней и вы узнаете», — прокомментировал Трамп.

